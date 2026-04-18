"Rote Rosen": Lou findet ihren bewusstlosen Bruder - Muss Richard sterben?

Lüneburg - Was steckt dahinter? Nachdem Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" dem Tod gerade noch so von der Schippe springen konnte, kommt es zu einem unerwarteten Heiratsantrag.

Richard (Florian Odendahl, 51) erleidet auf seiner Wanderung einen anaphylaktischen Schock - Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 46) findet ihn und rettet ihrem Bruder das Leben! © NDR

Zunächst arbeitet Richard weiterhin unbeirrt an seinem Plan, Victoria (Caroline Schreiber, 64) aus der Firma zu kicken. Als seine Mutter verspätet zu einer Sitzung erscheint und unterschreibt, scheint seine Strategie endlich aufzugehen.

Nachdem seine Mutter auch noch überstürzt abreist, ohne über neue Investoren zu sprechen, muss er handeln. Auch wenn Julius (Jan Stapelfeldt, 43) Geschäftliches und Privates strikt trennen will, öffnet die Trauer um seinen verstorbenen Vater die Tür. Julius ist tief bewegt und steht Richard zur Seite.

Bei einer gemeinsamen Wanderung will Richard Julius weiter für seine Ziele manipulieren. Doch wegen eines Notfalls im Hotel muss Julius kurzfristig absagen. Richard geht alleine los, doch Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 46) bemerkt, dass ihr Bruder seine Medikamente vergessen hat und in Lebensgefahr schwebt.

Denn er hat ausgerechnet einen Schokoriegel dabei, der seit Kurzem Erdnüsse enthält - und dagegen ist er allergisch. Als Lou sich gerade mit Daniel (Daniel Fritz, 41) aussprechen will, macht sie sich große Sorgen und bricht ab.

Schließlich rettet sie ihm das Leben. Aber Richard wäre nicht Richard, wenn er diese Situation nicht ausnutzen würde. Er manipuliert Julius weiter und erzählt ihm, dass sein letzter Gedanke nur ihm gegolten habe. Julius ist zwar gerührt, hält aber weiterhin Abstand. Richard setzt alles auf eine Karte und geht auf die Knie: Er macht Julius einen Heiratsantrag.