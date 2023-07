"Rote Rosen": Simon durchschaut das Spiel seiner skrupellosen Mutter

Lüneburg - Kommt sie damit durch? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " versucht Doris (Annette Wunsch, 58) bei jeder Gelegenheit, dem Start-up ihres Sohnes Simon (Thore Lüthje, 30) Schaden zuzufügen.

Simon (Thore Lüthje, 30) gelingt es, seiner Mutter Doris (Annette Wunsch, 58) souverän die Stirn zu bieten. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, versucht Doris dabei Simon und Ceyda (Renan Demirkan, 68) gegeneinander auszuspielen. Doch ihr Plan geht nicht auf. Stattdessen finden die beiden trotz aller Missverständnisse eine Lösung für die fehlenden Produktionsräume.

Und dann kündigt sich auch noch der Mode-TV-Star Bodo Maria Steeb (Peter Nottmeier, 65) in Lüneburg an. Blöd nur, dass Doris und Simon beide an einer Zusammenarbeit mit ihm interessiert sind.

Anette (Sarah Masuch, 45) ist in großer Angst. Sie fürchtet die Anklage durch die neue Staatsanwältin. Zu allem Überfluss läuft sie mit ihren Gefühlen für Ralf (Hardy Krüger junior, 55) ins Leere, denn der bandelt lieber mit Carla (Maria Fuchs, 48) an. Es schmerzt Anette, die beiden so zusammen zu sehen.

Trotz der Umstände nimmt sie von Ralf die juristische Hilfe an, es scheint jedoch aussichtslos. In Anette steigt die Wut auf Malte (Marcus Bluhm, 57), der sie einfach sitzen gelassen hat. Und plötzlich steht ausgerechnet auch noch er vor ihrer Tür!