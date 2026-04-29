"Rote Rosen": Valerie und Simon gehen auf Wolfsjagd, dann fällt plötzlich ein Schuss
Lüneburg - Was für ein Schock! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" gehen Simon (gespielt von Thore Lüthje, 33) und Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) gemeinsam auf Wolfsjagd. In der Nacht fällt aber plötzlich ein Schuss.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, fällt es Valerie schwer, dass sie von Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) kein Geld mehr bekommt. Julius (Jan Stapelfeldt, 43) hat eine Vermutung: Seiner Schwester fehlen Liebe und Nähe. Doch das verneint Valerie.
Andererseits fühlt sie sich noch immer zu Simon hingezogen. Gemeinsam gehen sie in der Nacht auf Wolfsjagd, wo aus spielerischen Neckereien knisternde Zuneigung wird. Als am Morgen der Wolf heult und sie aufwacht, stellt sie erschrocken fest, dass Simon neben ihr liegt. Valerie trifft eine Entscheidung - mit Folgen!
Sie greift zur Waffe und schießt. Allerdings erwischt sie nicht das Tier, sondern Jonas (Patrick Schlegel, 35) per Streifschuss. Simon hat ein schlechtes Gewissen, doch Valerie redet auf ihn ein, den Vorfall nicht zu melden. Dann erfährt sie allerdings, dass Jonas Anzeige erstatten will.
Valerie hofft, ihn irgendwie noch umstimmen zu können. Für Simon hingegen ist klar: Er will ehrlich sein und die Schuld auf sich nehmen. Jonas hingegen muss eine Entscheidung treffen. Zeigt er Valerie nach ihrem Geständnis an oder nicht?
Schließlich muss Simon in seiner Funktion als Jäger den Wolf erschießen, der die Gegend unsicher macht. Dieser entpuppt sich jedoch dank des furchtlosen Einsatzes von Valerie als verängstigtes Jungtier. Was machen sie jetzt nur?
"Rote Rosen": Valerie will Simon aus seiner Wohnung schmeißen
Valerie braucht für ihr Algen-Investment dringend Geld. Als sich ihre Mutter Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) von dem Geld ihres Vaters Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) eine teure Handtasche gönnt, greift sie durch.
Mit dem erhofften Geldsegen aus ihren Aktien möchte sich Valerie eine Eigentumswohnung kaufen. Simon träumt bereits vom gemeinsamen Zuhause, doch bekommt eine schroffe Absage erteilt. Ein Leben mit einem Ziegenhirten kommt für Valerie nicht in Frage. Allerdings will sie ausgerechnet seine Dachgeschosswohnung kaufen. Als sie ihn rausschmeißen will, eskaliert die Situation.
Valerie verweigert noch immer ihre Gefühle für Simon und flüchtet sich in ihr Algen-Patty-Startup. Die Geschmackstests scheitern aber gnadenlos. Und natürlich ist Simon zur Stelle und fängt sie auf - aber nur als Mitbewohner.
Valerie beharrt auf diesem Status und meint, es sei nur vorübergehend. Allerdings sucht sie gezielt seine Nähe. Kann sie sich doch eine Zukunft mit dem Ziegenhirten vorstellen?
Ob es zwischen Valerie und Simon wirklich noch was wird, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR