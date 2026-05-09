"Rote Rosen": Victoria und Gerd schlafen miteinander, doch am nächsten Morgen folgt der Schock

Lüneburg - Was für ein Schock! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " lässt sich Victoria (gespielt von Caroline Schreiber, 64) auf ein Date mit Gerd (Ulrich Gebauer, 70) ein, doch nach einer gemeinsamen Nacht liegt er plötzlich regungslos neben ihr.

Gerd (Ulrich Gebauer, 70) und Victoria (Caroline Schreiber, 64) sind nach ihrem Kuss beide unsicher und beschließen, es langsam angehen zu lassen. © NDR

Vor ihrem Date mit Gerd war Victoria nervös wie ein Teenager. Richard (Florian Odendahl, 51) sah in dem Treffen eine große Gefahr für seine Intrige und manipulierte seine Mutter, indem er Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann weckte.

Zudem sabotierte Richard gemeinsam mit Julius (Jan Stapelfeldt, 43) ihren Vortrag über inklusives Wohnen. Doch Victoria entdeckte den manipulierten Kalender und war fassungslos. Allerdings säte Richard geschickt bei Gerd Zweifel an ihrer Zurechnungsfähigkeit.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, träumt Victoria trotz der Probleme von einer Romanze mit Gerd. Doch der hat zunächst kein Interesse und will vorzeitig abreisen. Nur durch das beherzte Eingreifen von Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) laufen sich die beiden noch einmal über den Weg.

Es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss, der alles verändern könnte - sowohl privat als auch geschäftlich. Zunächst müssen die beiden aber ihre Gefühle sortieren. Sie sind unsicher, ob sie nach all den Jahren überhaupt noch daten können. Sie fassen einen Entschluss: Sie wollen es versuchen, aber langsam angehen lassen.