"Rote Rosen": Victoria und Gerd schlafen miteinander, doch am nächsten Morgen folgt der Schock

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Rote Rosen Vorschau: Victoria und Gerd verbringen nach einem Date eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Doch am Morgen liegt Gerd regungslos im Bett.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Was für ein Schock! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" lässt sich Victoria (gespielt von Caroline Schreiber, 64) auf ein Date mit Gerd (Ulrich Gebauer, 70) ein, doch nach einer gemeinsamen Nacht liegt er plötzlich regungslos neben ihr.

Gerd (Ulrich Gebauer, 70) und Victoria (Caroline Schreiber, 64) sind nach ihrem Kuss beide unsicher und beschließen, es langsam angehen zu lassen.
Gerd (Ulrich Gebauer, 70) und Victoria (Caroline Schreiber, 64) sind nach ihrem Kuss beide unsicher und beschließen, es langsam angehen zu lassen.  © NDR

Vor ihrem Date mit Gerd war Victoria nervös wie ein Teenager. Richard (Florian Odendahl, 51) sah in dem Treffen eine große Gefahr für seine Intrige und manipulierte seine Mutter, indem er Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann weckte.

Zudem sabotierte Richard gemeinsam mit Julius (Jan Stapelfeldt, 43) ihren Vortrag über inklusives Wohnen. Doch Victoria entdeckte den manipulierten Kalender und war fassungslos. Allerdings säte Richard geschickt bei Gerd Zweifel an ihrer Zurechnungsfähigkeit.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, träumt Victoria trotz der Probleme von einer Romanze mit Gerd. Doch der hat zunächst kein Interesse und will vorzeitig abreisen. Nur durch das beherzte Eingreifen von Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) laufen sich die beiden noch einmal über den Weg.

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Es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss, der alles verändern könnte - sowohl privat als auch geschäftlich. Zunächst müssen die beiden aber ihre Gefühle sortieren. Sie sind unsicher, ob sie nach all den Jahren überhaupt noch daten können. Sie fassen einen Entschluss: Sie wollen es versuchen, aber langsam angehen lassen.

Gerd und Victoria schlafen nach einem romantischen Abend miteinander. Sie erwacht selig am nächsten Morgen neben ihm - doch er rührt sich nicht mehr.
Gerd und Victoria schlafen nach einem romantischen Abend miteinander. Sie erwacht selig am nächsten Morgen neben ihm - doch er rührt sich nicht mehr.  © NDR

"Rote Rosen": Victoria ist mit Gerds Zustand überfordert

Victoria ist emotional überfordert, nachdem Gerd mit Vorhofflimmern ins Krankenhaus gekommen ist. Sie schafft es nicht, ihm beizustehen, und legt ihren Panzer an.
Victoria ist emotional überfordert, nachdem Gerd mit Vorhofflimmern ins Krankenhaus gekommen ist. Sie schafft es nicht, ihm beizustehen, und legt ihren Panzer an.  © NDR

Spontan lädt Gerd Victoria zu einem Konzert nach Hamburg in die Elbphilharmonie ein. Der Abend verläuft romantisch und anschließend verbringen sie die Nacht miteinander. Doch als Victoria am nächsten Morgen neben Gerd aufwacht, folgt der Schock: Er bewegt sich nicht mehr!

Gerd kommt mit Vorhofflimmern ins Krankenhaus. Victoria ist emotional mit der Situation überfordert und kann ihm nicht beistehen.

Ob Gerd und Victoria noch eine Chance haben, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.

Titelfoto: NDR

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