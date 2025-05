Barbara Salesch nun auch zur Primetime im Einsatz

Barbara Salesch ist die wohl bekannteste Juristin und ehemalige Richterin Deutschlands. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die neue Sendung trägt den Titel und soll den "bisher aufsehenerregendsten Fall" der scharfsinnigen Juristin präsentieren, wie RTL ankündigte.

Es handle sich um ein Special in Filmästhetik, das am 10. Juni um 20.15 Uhr ausgestrahlt werde - also in der sogenannten Primetime, der Königsdisziplin der TV-Unterhaltung.

"Gezeigt wird eine sechstägige Hauptverhandlung vor Gericht. Es ist inszeniert wie ein Krimi, aber aus der Sicht der Vorsitzenden Richterin - das bin ich", sagte Salesch der Deutschen Presse-Agentur.

Sie verkörpere sich also selbst, was das Ganze sehr authentisch mache.