Sekretärin baut Fisch-Imperium auf und geht über Leichen: Neue Arte-Serie "Blackport"

Reykjavik - "Breaking Bad" feierte zwischen 2008 und 2013 große Erfolge. Die isländische TV-Produktion "Blackport" will nun in die Fußstapfen der Kultserie treten.

Journalist Smari (Hilmir Snaer Gudnason, 54, M.) wittert hinter dem neuen Fangquotengesetz einen Skandal. © Asgeir Helgi Thrastarson//ARTE France/Vesturport /dpa

Harpa (Nína Dögg Filippusdóttir, 49) ist die unscheinbare Sekretärin des Bürgermeisters eines kleinen Dorfes in Island.

Als ein Deal zur Übernahme eines Fischerbootes scheitert, wittert Harpa ihre Chance und kauft den Trawler.

Der risikoreiche Einstieg ins Fisch-Geschäft wird für die Protagonistin trotz Inflation und Fischfang-Quoten zum Erfolg. Um ihr kleines Imperium aufzubauen, ist Harpa jedes Mittel recht.

Aufgrund der Handlungsstruktur erinnert "Blackport" an die Erfolgsserie "Breaking Bad", die den dramatischen Aufstieg des Chemie-Lehrers Walter White (Bryan Cranston, 67) zum gefürchteten Drogenbaron Heisenberg zeigt.

Anstatt der Wüste New Mexikos bekommen die Zuschauer jedoch das Eis im isländischen Fjord zu sehen. Auch die Zeit ist eine andere: "Blackport" spielt nicht in der Gegenwart, sondern in den 80er-Jahren.