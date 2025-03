"Schade": Als Marion ihren Look auf dem Laufsteg präsentiert, fließen Tränen

Köln - Am Mittwoch ist Marion (35) bei "Shopping Queen" in Köln an der Reihe und sucht gemeinsam mit Kumpel Denis (34) nach DEM perfekten Look zum Wochenmotto "Cosy Cardigan - Finde die perfekte Strickjacke für kalte Wintertage". Während der Shoppingtour geht es recht hektisch zu, auf dem Laufsteg räumt die Mittwochskandidatin dann aber richtig ab!