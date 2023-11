Chirurgin brutal ermordet - was hat der Leipziger "Boys Club" damit zu tun?

Leipzig - Die Schönheitschirurgin Sonya Landauer (Caroline Dibbern) wird tot aufgefunden - und das ausgerechnet von ihrem Partner, dem renommierten Richter Matthias Hesse (Robert Schupp). Schon bald rückt er in den Fokus der Ermittlungen der " SOKO Leipzig ".

Hat Richter Matthias Hesse etwas mit dem Tod seiner Freundin zu tun? Jan Maybach hakt nach. © ZDF/Uwe Frauendorf

Mittendrin in den Ermittlungen rund um Hesses exklusiven und undurchsichtigen "Boys Club": Kommissarin Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke), die Sonya gut kannte und den Abend vor ihrem Tod mit dem Anwalt verbrachte.

Als Polizei und Gerichtsmediziner vor Ort eintreffen, steht Hesse komplett neben sich und verweigert zunächst die Aussage. Als dann auch noch eine ausgedruckte Mail ausdruckt, die ihn als "gewalttätiges Monster" belastet, sieht die SOKO ihn mehr und mehr als Hauptverdächtigen.

Denn seine Partnerin ist nicht zufällig gestorben, sondern wurde brutal umgebracht: Von Abschürfungen an den Knien über Hämatomen am Handgelenk und Würgemale bis hin zu Verletzungen am Kopf - wer auch immer für ihren Tod verantwortlich ist, ging mit viel Hass vor.

Und dann ist da noch die Überwachungskamera vor Sonyas Haus, welche einen Tag vor der Tat von einem unbekannten Mann mit einer Bierflasche zerstört wurde. Hat er etwas damit zu tun?