Bombastisches "SOKO Leipzig"-Jubiläum? "Schlimmer geht's nimmer!"

Ausgerechnet der interne SOKO-Feind Alexander Bruckmann (l.) arbeitete gut mit Jan Maybach (r.) und Co. zusammen. © ZDF/Steffen Junghans

Die Folge "Namasté", in der das Yoga-Wochenende von Ina und ihren Kolleginnen Kim Nowak (gespielt von Amy Mußul, 34) und Prof. Dr. Sabine Rossi (Anna Stieblich, 60) gänzlich nach hinten losging, kam bei den Zuschauern größtenteils sehr gut an.

Die Mehrheit der 140 Kommentare unter dem Facebook-Posting waren positiv - deutlich häufiger als bei anderen Folgen der 25. Staffel.

Ein wenig Kritik kam aber doch auf. So habe der Krimi "vollkommen konstruiert und unglaubwürdig" gewirkt, schreibt ein User. "Hoffentlich wird der nächste SOKO-Leipzig-Krimi wieder in einem vernünftigen Format gesendet." Zu lesen ist auch "Schlimmer geht's fast nimmer!!!" - ohne Begründung.

Ein anderer empfand, dass die Handlungsstränge sehr komplex gewesen seien, "und so hat es zum Schluss so gewirkt, als wenn man die letzte Viertelstunde mit Gewalt auf 15 Min komprimiert hätte". Die Story hätte seiner Ansicht nach "locker in eine Doppelfolge gepasst".