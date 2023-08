Lach-Anfall bei SOKO Leipzig: Ina Zimmermann und das "Täterätä"-Outtake

Leipzig - Die neue Staffel " SOKO Leipzig " steht in den Startlöchern: Am 1. September geht Deutschlands erfolgreichste ZDF-SOKO zum bereits 24. Mal auf Täterjagd. Dass bei den Dreharbeiten nicht immer alles glattläuft und beim ersten Mal funktioniert, zeigt ein nun veröffentlichtes Video.

Eben in jener fiktiven Polizeistation musste eine Szene der neuen Staffel mehrfach gedreht werden, da Melanie Marschke in ihrer Rolle einen Lachanfall bekommen hat.

Inzwischen werden sie von Amy Mußul (32, Kim Nowak, seit 2019) und von Johannes Hendrik Langer (38, Moritz Brenner, seit 2021) auf der Dienststelle unterstützt, die für die Drehs in einem Bürogebäude in der Inselstraße eingerichtet wird.

Der Leipziger Künstler Gustav Sonntag hat für die 24. "SOKO Leipzig"-Staffel ein Graffiti entworfen. © ZDF/Uwe Frauendorf, Steffen Junghans

In einem Instagram-Post veröffentlichten die Macher nun ein Video, das Marschke, Mußul und Girnth am Tisch sitzend zeigt.

"Das heißt also, es gibt noch einen zweiten Täter?", beginnt Kommissar Maybach seine Sprechrolle. Zimmermann antwortet: "Genau. Es sei denn, der erste Täter ist noch mal zurückgekommen." Nowak fragt: "Warum sollte er?"

Und dann kommt die - offensichtlich nur für Melanie Marschke - witzige Szene. Nachdem sie "Gehen wir mal davon aus, der Täter war eine Täterin" ausgesprochen hat, senkt sie ihren Kopf. Kollegin Amy Mußul versteht den Aussetzer nicht: "Ist das lustig?" Marschke sagt: "Ich muss immer an 'Täterätä' denken."

Auch der nächste Anlauf geht schief. Als Girnth mit "Das heißt also, es gibt noch einen zweiten Täter?!" beginnt, lacht die links neben ihm sitzende Blondine erneut, auch Mußul kriegt sich jetzt nicht mehr ein. Danach stoppt das Video.

Die SOKO-Fans freuen sich in den Kommentaren bereits auf die am 1. September startende Staffel mit 25 neuen Folgen, wollen am liebsten auch noch mehr Outtakes sehen.