Mutter von Star-Pianist tot aufgefunden: Seine Reaktion macht die Ermittler stutzig

Marvin Lendholt (r.) zeigt sich völlig unbeeindruckt vom gewaltsamen Tod seiner Mutter. Die Ermittler sind angesichts dieser Gefühlskälte überrascht. © ZDF/Uwe Frauendorf

Einen Unfall als Todesursache schließt die Gerichtsmedizinerin schnell aus, stattdessen soll ein Sturz von einer großen Treppe Sybilles Leben ein Ende bereitet haben. Dafür sprechen auch die Abschürfungen und Hämatome an ihrem Körper.

Auch eine DNA-Spur wird unter ihren Fingernägeln gefunden - welche aber zunächst nicht zugeordnet werden kann.

Schnell rückt der Sohn der Toten, der bekannte Pianist Marvin Lendholt (Dominik Maringer), in den Fokus der Ermittlungen: Er hatte ein sehr schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter, weigerte sich nach ihrer krankheitsbedingten Erwerbsunfähigkeit sogar Elternunterhalt zu zahlen. Und das, obwohl er mehr als genug Geld verdient.

"Ein Arschloch ist das", befindet Sybilles Ehemann Klaus (Oliver Reinhard), der ebenfalls arbeitslos ist und vor einem Jahr mit seiner Frau in eine Gartenlaube umziehen musste - die Mietkosten ihrer Wohnung seien einfach nicht mehr tragbar gewesen.

Auf den Tod seiner Mutter reagiert Marvin mit einer Gleichgültigkeit, die sogar seine Ehefrau Juliane (Eva Maria Sommersberg) überrascht. Und so stellt sich den Ermittlern schnell die Frage: Wieso hatten Mutter und Sohn sich derart entfremdet? Und wo trieb sich Marvin in der Mordnacht herum? In seinem Hotel war er jedenfalls nicht.