Schönes Geschenk: Zwei Folgen SOKO Leipzig mit Überlänge über die Feiertage

Die fröhliche Stimmung am Weihnachtsstand hält nicht lange an: Auch über die Feiertage muss das Team von SOKO Leipzig in den Einsatz. © ZDF / Uwe Frauendorf

Am Freitag, dem 22. Dezember, flimmert um 21.15 Uhr die Folge "Das Weihnachtswunder" über die Bildschirme. Dort feuert ein bewaffneter Nikolaus über die Festtage einen Schuss aus einer Pistole ab, der Jan (Marco Girnth) trifft.

Auch ein exklusiver Uhrenhändler fällt dem Weihnachtsmann zum Opfer und stirbt. Die Spur der Ermittler führt auf den Leipziger Weihnachtsmarkt: Dort gerät Budenbesitzerin Marie Haberland (Gitta Schweighöfer) ins Visier der Ermittler, da ihre hohen Schulden ein Motiv für den weihnachtlichen Raubüberfall sein könnten.

Am 12. Januar dann wird in der Folge "Direkt ins Herz" um 21.15 Uhr ein IT-Fachmann im Rotlichtmilieu totgeprügelt. Was zunächst wie ein Streit mit einer Sexarbeiterin aussieht, wird viel komplexer als herauskommt, dass der Informatik-Experte an hochsensible Daten gelangt war, die ihm dann zum Verhängnis wurden.

Besonders heikel ist die Situation für Jan. Denn seine Ex Juli Segers (Kim Riedle) ist in den Fall involviert.