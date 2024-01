Sozialarbeiterin im Auwald erstochen: Ermittler decken dunkle Wahrheit auf

Leipzig - Die Sozialarbeiterin Sonja Krenz (Angeline Anett Heilfort, 45) wird erstochen im Leipziger Auwald gefunden. Schnell geraten die beiden Pflegeväter Frank Lemke (Hadi Khanjanpour, 41) und Jörg Lemke (Jonas Laux, 42) in den Verdacht der SOKO-Leipzig -Ermittler. Doch hatte ihr Tod am Ende einen ganz anderen Grund?

Denn auch ihr eigener Ehemann gerät unter Verdacht. Er verstrickt sich vor den Ermittlern immer wieder in Lügen. Als dann auch noch herauskommt, dass Sonja Krenz mit ihrem Mann in eine illegale Sache verwickelt war, aus der sie herauswollte, haben die Ermittler sein Motiv.

Doch der Streit der beiden Männer mit Frau Krenz und ihr völlig verdrecktes Auto sind nicht die einzigen Hinweise in dem Fall.

Die Leipziger Ermittler Kim Nowak (Amy Mußul, 32), Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 39) und Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 54) sind sich da allerdings nicht so sicher.

Doch haben sie etwas mit dem Mord an der Sozialarbeiterin zu tun?

Dustins leibliche Mutter Kira Müller (M) ist froh, ihren Sohn wiederzuhaben. Doch sieht das Dustin genau so? © ZDF/Uwe Frauendorf

Doch eine Nachricht, die auf dem lange verschollenen Handy der Sozialarbeiterin gefunden wurde, bringt ganz neue Erkenntnisse in den Fall.

Plötzlich schaut sich das Team auch Dustins Mutter einmal genauer an und findet einige Ungereimtheiten bei Kira Müller (Darja Mahotkin, 32).

Es stellt sich heraus, dass sie bei den regelmäßigen Drogentests, die ihr auferlegt wurden, nicht ihren Urin, sondern den ihres Sohnes abgegeben hat.

Darüber hinaus wurde ihr schon vor über einer Woche von ihrem Arbeitgeber gekündigt, weil sie nicht zuverlässig war.

Aber im Gespräch mit der SOKO Leipzig hat Kira doch schon klargestellt, wie wichtig Sonja Krenz für sie war: "Sie ist doch die einzige, die an mich geglaubt hat, wieso sollte ich sie denn umbringen?"

Führen am Ende die Spuren also doch wieder zurück zu Dustins Pflegevätern?

Die Antwort darauf bekommt Ihr in der neuesten SOKO-Leipzig-Folge, die Ihr am heutigen Freitag um 21.15 Uhr auf ZDF schauen könnt. Allen Ungeduldigen steht sie auch jetzt schon in der Mediathek zur Verfügung.