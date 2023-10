Triathlon-Coach tot im Park gefunden: Was hat sein Sohn damit zu tun?

Leipzig - In der Folge "Große Erwartungen" sehen sich die " SOKO Leipzig "-Ermittler mit dem Tod eines ehemaligen Leistungssportlers und dessen kompliziertem Familienleben konfrontiert.

Kurz vor seinem Tod war Fitnesscoach Ansgar Jacobi nahe der Leipziger Sachsenbrücke mit seinen Kunden joggen. © ZDF/Uwe Frauendorf

Ansgar Jacobi (Rainer Frank, 58) kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Triathlet zurückblicken. Noch immer hält er regelmäßig intensive Trainingseinheiten ab, um seine Klienten zu Leistungssportlern auszubilden.

Dabei ist er nicht ganz unumstritten - wenn es nach einigen Schülern geht, hat er viel zu hohe und strenge Ansprüche.

Dazu gehört auch, seine Klienten zum Abschluss der morgendlichen Joggingrunde nochmal eine Runde ums Elsterflutbett laufen zu lassen, während er auf sie wartet.

So auch an jenem schicksalhaften Morgen, als sie von der Runde zurückkehren und Ansgar tot am Ufer vorfinden. Die Polizei stellt fest, dass er wohl bei einem Sturz einen Genickbruch erlitten haben muss.

Allerdings deuten seine verletzten Fingerknöchel und ein Hämatom auf dem Brustkorb auf eine Auseinandersetzung hin. War es Mord?