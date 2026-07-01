01.07.2026 06:01 TV-Kommissar mit "Ecken und Kanten": Er ist der Neue im "SOKO Leipzig"-Team

Nachdem Marco Girnth alias Jan Maybach zu Jahresbeginn einen dramatischen Serientod gestorben ist, bekommt "SOKO Leipzig" mit Simon Böer ein neues Gesicht.

Von Sebastian Münster Leipzig - Es gab bereits Vermutungen, jetzt ist es offiziell! Die ZDF-Krimiserie "SOKO Leipzig" bekommt ein neues Gesicht: Simon Böer (51) übernimmt künftig die Rolle des Ermittlers Dirk Trebbe an der Seite von Melanie Marschke (56), Amy Mußul (35) und Johannes Hendrik Langer (41).

Das "SOKO Leipzig"-Team ist wieder zu viert: Simon Böer (51, r.) ist bald als Dirk Trebbe im ZDF-Krimi zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa Der gebürtige Bonner macht das Leipziger Team wieder komplett, nachdem Marco Girnth (56) alias TV-Kommissar Jan Maybach in Staffel 26 nach knapp 500 Episoden einen lange geplanten, dramatischen Serientod gestorben ist. Der Neue im Team, den alle einfach "Trebbe" nennen, ist laut Böer ein "bodenständiger Ruhrpott-Junge, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat und seinen Job liebt. Er ist ein Ermittler, der mit viel psychologischem Gespür arbeitet", beschreibt Böer sein Serien-Ich. "Ein Menschenleser und genauer Beobachter. Ihn interessiert nicht nur die Tat, sondern vor allem der Mensch dahinter." Für Böer und Dirk Trebbe geht es nun gleichermaßen um die Ankunft: "Wir kommen beide als Neue in ein bestehendes Team - ich als Schauspieler, er als Ermittler." SOKO Leipzig Tödlicher Gesundheitswahn: "SOKO Leipzig"-Team vor rätselhaftem Eisbad-Mord Er sei mit offenen Armen in einer eingespielten Mannschaft empfangen worden, berichtet der Rheinländer, der die ersten Folgen bereits abgedreht hat. Für Kommissar Dirk Trebbe hingegen laufe die erste Zusammenarbeit nicht immer reibungslos ab. Der Ermittler habe "seine Ecken und Kanten" verrät Böer.

Anfang des Jahres starb sein Vorgänger Marco Girnth (56) in der Rolle des Jan Maybach den Serientod. © ZDF/Steffen Junghans

Simon Böer wollte früher selbst zur Kripo, nun ist er TV-Ermittler

Böer hat schon einige Folgen abgedreht, die ab Herbst 2026 im ZDF ausgestrahlt werden. © Hendrik Schmidt/dpa Einen ersten Hinweis auf den Neuen im Team gab es bereits in der letzten Folge der 26. Staffel mit dem Titel "Die Zeit heilt alle Wunden". Darin war Böer bereits kurz im Gespräch mit Melanie Marschke alias Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann zu sehen. Der 51-Jährige ist neben der Theaterbühne seit mehr als 20 Jahren in zahlreichen beliebten Fernsehformaten zu sehen, darunter in der Familienserie "Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen" und immer wieder in zahlreichen Polizeiserien wie den ZDF-Formaten "Professor T", "Notruf Hafenkante" und anderen Ablegern der "SOKO"-Reihe des Senders. "Tatsächlich wollte ich früher mal zur Kripo", erzählt Böer. Nach dem Studium an der Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen und einem Engagement am Deutschen Theater Berlin habe er mit dem Gedanken der Polizeiarbeit gespielt, dann aber seine erste Filmrolle angeboten bekommen. SOKO Leipzig "SOKO Leipzig"-Staffelfinale: Finden die Ermittler nach dem Tod von Jan Maybach wieder zusammen? Umso mehr freue ihn nun seine Rolle in "SOKO Leipzig": "Es ist schön, diesen Charakter über einen längeren Zeitraum zu entwickeln und mit dem Zuschauer gemeinsam entdecken zu dürfen."

In Leipzig fühlt sich der Schauspieler bisher richtig wohl. © Hendrik Schmidt/dpa

Neue "SOKO Leipzig"-Folgen mit Simon Böer schon bald im TV