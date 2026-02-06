Tod von TV-Kommissar geht unter die Haut: "War klar, dass sie mir das Herz brechen wird"
Leipzig - Lang war sein Abschied angekündigt, trotzdem kam er mit einem großen Knall: Marco Girnth (55) stirbt in seiner Rolle als Jan Maybach in "SOKO Leipzig" auf tragische Weise den Serientod. Jetzt hat sich der Schauspieler selbst an seine Fans gewandt.
Sein Statement bei Instagram ist beinahe so emotional wie die Folge mit dem Titel "Abschied", die am Freitagabend um 21.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird und so das Ende einer 25 Jahre langen Ära einläutet.
"Ich habe - ehrlich gesagt - ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich mir unsere Abschieds-Folge anschauen konnte. Denn mir war klar, dass sie mir noch einmal das Herz brechen wird", schreibt der 55-Jährige zu einer Flut an Bildern aus dem vergangenen Vierteljahrhundert.
Dabei zeigt das letzte in schwarz-weiß aufgenommene Foto ihn und seine drei Kollegen Melanie Marsche (56), Amy Mußul (34) und Johannes Hendrik Langer (40), wie sie sich weinend in den Armen liegen.
Er habe versucht, tapfer zu sein, schreibt Girnth weiter. "Aber die emotionale Wucht, mit der meine geliebten Kollegen sich von 'meinem Jan' verabschiedet haben, hat mich tief berührt."
Zur Erinnerung: Im zweiten Teil der Episode "Was bleibt" wurden Schüsse auf Maybach abgefeuert, die ihn schließlich das Leben kosteten.
"SOKO Leipzig"-Team nur noch zu dritt: Viele Emotionen in der Serie und im Leben
In "Abschied" taucht der Zuschauer tief in die jeweilige Trauer seiner Kollegen Ina Zimmermann, Kim Nowak und Moritz Brenner ein, wird mit voller Wucht mit deren Emotionen konfrontiert. Bei der Beerdigung am Ende der Folge nehmen viele Weggefährten Abschied von Jan Maybach.
"Es klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber es war auf eine schmerzhafte Weise… wahnsinnig schön", so der Schauspieler bei Instagram. "Und genauso ist es richtig, wenn man nach 25 Jahren sein Team, seine Kollegen, seine Freunde verlässt."
Eine intensive und prägende Zeit geht damit vorbei, von der er jede Sekunde in Erinnerung behalten wolle. Nicht nur bedankt er sich bei Kollegen, Sender und Produktionsfirma: "Danke an alle Zuschauer, die über die ganze Zeit an unserer Seite waren… und bleiben werden. Fühlt Euch gedrückt."
Seinen letzten Drehtag hatte er bereits im vergangenen Juli. Seitdem hat Girnth genug Zeit für andere Pläne, die er kürzlich im MDR-"Riverboat" offenbarte. So wolle er unter anderem einen Kurzfilm drehen und surfen lernen.
Wie seine Serien-Kollegen mit dem Verlust umgehen, werden die "SOKO Leipzig"-Fans in der Folge "Weihnachten im April" erfahren. Bis dahin ist etwas Geduld gefragt, sie läuft erst am 27. Februar.
Titelfoto: ZDF/Steffen Junghans