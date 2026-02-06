Tod von TV-Kommissar geht unter die Haut: "War klar, dass sie mir das Herz brechen wird"

Leipzig - Lang war sein Abschied angekündigt , trotzdem kam er mit einem großen Knall: Marco Girnth (55) stirbt in seiner Rolle als Jan Maybach in " SOKO Leipzig " auf tragische Weise den Serientod. Jetzt hat sich der Schauspieler selbst an seine Fans gewandt.

Der Abschied von seinen Serien-Kollegen fiel Marco Girnth (55, 2.v.l.) sehr schwer. © Screenshot/Instagram/girnthmarco

Sein Statement bei Instagram ist beinahe so emotional wie die Folge mit dem Titel "Abschied", die am Freitagabend um 21.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird und so das Ende einer 25 Jahre langen Ära einläutet.

"Ich habe - ehrlich gesagt - ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich mir unsere Abschieds-Folge anschauen konnte. Denn mir war klar, dass sie mir noch einmal das Herz brechen wird", schreibt der 55-Jährige zu einer Flut an Bildern aus dem vergangenen Vierteljahrhundert.

Dabei zeigt das letzte in schwarz-weiß aufgenommene Foto ihn und seine drei Kollegen Melanie Marsche (56), Amy Mußul (34) und Johannes Hendrik Langer (40), wie sie sich weinend in den Armen liegen.

Er habe versucht, tapfer zu sein, schreibt Girnth weiter. "Aber die emotionale Wucht, mit der meine geliebten Kollegen sich von 'meinem Jan' verabschiedet haben, hat mich tief berührt."

Zur Erinnerung: Im zweiten Teil der Episode "Was bleibt" wurden Schüsse auf Maybach abgefeuert, die ihn schließlich das Leben kosteten.