"SOKO Wismar"-Star: Das lässt er sich in keiner Folge nehmen

Der Schauspieler Dominic Boeer hat im TAG24-Interview spannende Details zur 20. Staffel von "SOKO Wismar" verraten.

Von Saskia Hotek

Wismar - "Und liegt der Fall auch noch so schwer, wir bleiben cool und denken quer ...": Seit mittlerweile 20 Jahren ist diese Titelmelodie fester Bestandteil des ZDF-Vorabendprogramms. Die SOKO Wismar feiert in diesem Jahr ihr großes Jubiläum, am heutigen Mittwochabend gibt es den Auftakt zu sehen. Hauptdarsteller Dominic Boeer (45) hat im TAG24-Interview verraten, dass er in neuen Staffel auch wieder mit TV-Kommissaren einer anderen beliebten Krimiserie ermitteln wird.



Dominic Boeer (45) spielt seit 2007, mit einer kurzen Unterbrechung, in der SOKO Wismar mit. © ZDF/Marc Meyerbröker Der von ihm gespielte Lars Pöhlmann ist nämlich einer der wenigen Figuren, die auch schon einmal in einer anderen SOKO zu sehen waren. Dominic Boeer erinnert sich gern an seinen Gastauftritt in der SOKO Stuttgart. "Erste Szene in Stuttgart spielte an einem Nachmittag. Pöhlmann kommt an und sagt 'Moin'. Dann sah ich schon, wie das Team hinter der Kamera die Köpfe zusammensteckte." Jemand kam zu ihm und sagte: "Sie haben 'Moin' gesagt, aber wir sind ja schon am Nachmittag. Das müssen wir noch mal drehen." Für Boeer stand außer Frage, dass die Szene so bleiben muss. "Da habe ich natürlich erklärt, dass Pöhlmann auch mitten in der Nacht noch 'Moin' sagen würde. Das habe ich mir nicht nehmen lassen", sagt er lachend. Auch in der Jubiläumsstaffel werde es wieder einen solchen Austausch geben. "Lustigerweise hat gerade ein Kollege aus Stuttgart mit uns gedreht. Aber mehr darf ich dazu noch nicht verraten." Doch es gibt noch weitere Höhepunkte, worauf sich die Zuschauer freuen können.

Dominic Boeer vermisst die Polizei-Uniform

Das Team der "SOKO Wismar" feiert nun sein 20-jähriges Jubiläum. © ZDF/Marc Meyerbröker "Das erste Highlight ist schon die erste Folge. Da feiern wir mit den Zuschauern unser Jubiläum. Es wird den ein oder anderen Rückblick geben. Für SOKO-Fans ist die erste Folge ein absolutes Muss, weil viel passiert, was es so in der SOKO noch nie gab und was es nicht noch einmal geben wird", kündigt der Schauspieler an.

Seit der fünften Staffel verkörpert er Lars Pöhlmann, der erst Streifenpolizist war. Auf die Frage, ob er die Polizei-Uniform vermisst, antwortet er: "Manchmal schon. Ich mochte die Uniform wahnsinnig gern." Als großer Western-Fan habe er sich wie ein Sheriff gefühlt. "Da habe ich mich damals gefreut, dass ich endlich einen Gürtel mit Waffe dran tragen konnte, so wie ein Sheriff, der in den Saloon kommt." Dem aufmerksamen Fernsehzuschauer wird es auch aufgefallen sein. "Wenn man damals Pöhlmann richtig beobachtete, konnte man ihm auch ansehen, dass er das richtig toll findet. Das fehlt mir schon ein bisschen."

Ein bisschen lustig muss es auch im Krimi sein