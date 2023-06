Drama bei "Sturm der Liebe": Neuzugang Julian wird gleich auf die Probe gestellt

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " wird Vanessas Geburtstag zur Herausforderung und der neue Chauffeur muss sein Talent unter Beweis stellen.

Das Shuttle bleibt gleich auf der ersten Fahrt mit Chauffeur Julian (Tim Borys, 32., l.) liegen. © ARD/WDR / Christof Arnold

Carolin (gespielt von Katrin Anne Heß, 36) und Max (Stefan Hartmann, 32) machen sich Sorgen um die Geburt. Das sorgt bei der werdenden Mutter Vanessa (Jeannine Gaspár, 30) aber nur für mehr Stress.

Als dann ihre Fruchtblase plötzlich platzt, bietet der neue Chauffeur Julian Specht (Tim Borys, 32) an, Vanessa mit dem Hotel-Shuttle ins Krankenhaus zu bringen.

Dabei ahnt Julian nicht, dass das Auto eigentlich in die Werkstatt sollte. Ob das gut geht?

Nach seiner Rettungsaktion geht Christoph (Dieter Bach, 59) wieder auf Abstand zu Alexandra (Daniela Kiefer, 49). Yvonne (Tanja Lanäus, 51) rät ihm, seine große Liebe nicht einfach so ziehen zu lassen. Kann Christoph seinen Stolz überwinden?

Mit dem nahenden Ende der Schwarzbachs in Bichlheim sehen auch Eleni (Dorothée Neff, 35) und Leander (Marcel Zuschlag, 30) ihre Trennung endgültig besiegelt. Zufällig zieht es beide zum Findling.

Indes ist Imani (Belina Mohamed-Ali, 32) schon ziemlich genervt von Max. Ändert sie ihre Meinung, als sie erfährt, was er alles auf sich genommen hat, um sich bei ihr zu entschuldigen? Im Fitnessstudio kommt es zu einem überraschenden Austausch. Was dort passiert, sehen die Zuschauer am heutigen Dienstag, dem 6. Juni, um 15.10 Uhr im Ersten.