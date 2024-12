Happy End mit Michael? Das sagt "Sturm der Liebe"-Star Dionne Wudu dazu

Dionne Wudu (43) freut sich auf neue Projekte. © ARD/WDR/Christof Arnold

"Ich habe tolle Erfahrungen beim 'Sturm' gemacht, aber für mich persönlich wird es dann doch Zeit, um weiterzuziehen", erzählt die Schauspielerin im TAG24-Interview.

Fast anderthalb Jahre stand sie für die Telenovela vor der Kamera. In dieser Zeit hat ihre Figur der Nicole Alves eine beachtliche Entwicklung genommen: von der Hausdame am Fürstenhof über die Besitzerin eines Cafés bis hin zur Sängerin am Broadway.

"In so kurzer Zeit so extreme Wandlungen spielen zu dürfen, fand ich super. Mir hat auch gefallen, dass ich den Gesang mit einbringen durfte", so Wudu.