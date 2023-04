Hochzeit bei "Sturm der Liebe": Shirin ahnt noch nicht, dass ihr Brautkleid fehlt!

Ob Werner ihm am Ende doch verzeiht, sehen die Zuschauer am Montag (24. April) um 15.10 Uhr im Ersten.

Doch die kann sich Leanders Verhalten auch nicht erklären. Eleni will weiter zu Leander halten - egal was im Krankenhaus passiert! Doch kann ihre Liebe dem Druck standhalten?

Trauen sie sich wirklich? Die Hochzeitsgäste warten auf Gerry und Shirin. © ARD/WDR / Christof Arnold

Zusammen mit ihren Gästen wollen Gerry (Johannes Huth, 33) und Shirin ein rauschendes deutsch-türkisches Hochzeitsfest feiern.

Nach rührenden Reden aus dem engsten Familien- und Freundeskreis überrascht das Paar mit einem ganz besonderen Hochzeitstanz.

Träumt er etwa? Gerry kann es kaum fassen, dass er nach all den Hürden endlich Shirins Ehemann sein wird!

An anderer Stelle gibt es nicht so viel Liebesglück: Eleni stürzt sich nach der Trennung von Leander in die Arbeit. Sie will sich mehr in die Schwarzbach-AG einbringen, um sich von ihrem Kummer abzulenken.

Greta freut sich über einen überraschenden Besuch von Noah in der Küche. Doch dann sorgt ein Kurzschluss dafür, dass der Ofen ausfällt! Damit die Gäste nicht hungrig durch den Abend kommen müssen, entscheiden sich Werner und Robert (Lorenzo Patané, 45) für einen spontanen Grill-Abend. Bei den Vorbereitungen müssen Greta und Noah dann zusammenrücken...

Alle neuen Folgen "Sturm der Liebe" können bereits vorab online in der ARD-Mediathek gestreamt werden.