Neu bei "Sturm der Liebe": Dieser Herzensbrecher verdreht bald einige Köpfe

"Er weiß, was er will, und lässt sich, trotz allem Respekt, nicht von Hierarchien einschüchtern", gibt der Schauspieler einen Vorgeschmack auf kommende Dramen.

Da er mit fünf Geschwistern groß wurde, ist er einiges an Turbulenzen gewohnt. Als einfühlsamer Familienmensch kommt er aber nicht nur bei seinen Fahrgästen, sondern auch bei den Frauen besonders gut an.

Er absolvierte sein Studium am William Esper Studio in New York City und war dann in einigen Theaterproduktionen, zum Beispiel bei den Hamburger Kammerspielen, zu sehen.

Fernsehzuschauer kennen ihn aus Filmen wie "Ein Sommer in Istrien" und "Zwei ist eine gute Zahl". Ab Mitte Juni ist Borys dann regelmäßig in der ARD zu sehen. "Das Team trägt mich durch die Arbeit und ich freue mich, ein kleines Rädchen in dieser fantastischen Produktion zu sein", verrät Borys über die Dreharbeiten.

"Sturm der Liebe" läuft immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten oder vorab in der ARD-Mediathek.