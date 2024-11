Neues Gesicht bei "Sturm der Liebe": Larissa bringt Dramatik und Glamour in die ARD-Serie

München - Larissa Mahnke betritt den Fürstenhof! Ab Folge 4371 (voraussichtlich am 20. Februar 2025) wird Vivien Wulf (30) die neue Rolle in der ARD-Serie " Sturm der Liebe " spielen.

Larissa entstammt einer wohlhabenden Familie, in der jedoch immer ihr Bruder als Erbe des familieneigenen Edelsteinunternehmens vorgesehen war. Nach dessen tragischem Tod in der Jugend und dem Verlust ihrer Eltern vor einem Jahr steht Larissa nun vor der Aufgabe, das Unternehmen zu übernehmen.

Doch es gibt eine Bedingung: Sie erhält das Erbe nur, wenn sie verheiratet ist.

Henry (Elias Reichert, 32) und Sophia (Krista Birkner, 57) haben Larissa bereits vor Jahren in einem exklusiven Skiort kennengelernt. Sophia sieht in der wohlhabenden Erbin die perfekte Partie für ihren Sohn Henry und lädt sie unter einem Vorwand an den Fürstenhof ein.

Die Aussicht auf eine Heirat mit Henry könnte Larissas Problem lösen – doch wird Henry ihre Gefühle erwidern?