Neues "Sturm der Liebe"-Traumpaar: Dieses Biest macht ihm das Leben schwer

München - Der " Sturm der Liebe " wütet weiter über Bichlheim. Nach der Traumhochzeit von Ana Alves (Soluna-Delta Kokol, 26) und - Achtung, Spoiler! - Philipp Brandes (Robin Schick, 30) wird ein neues Traumpaar am Fürstenhof nach der großen Liebe suchen. TAG24 hat mit den neuen Hauptdarstellern gesprochen.

Auch wenn es eine ziemliche Veränderung ist, jetzt täglich vor der Kamera zu stehen. "Das war ein ziemlicher Cut für mich, wie ein Sprung aus einer bekannten Welt in eine ganz andere."

Scheuba ist promovierte Ärztin. "Nach einer Nachtschicht bin ich zum Casting nach München gefahren." Der Job vor der Kamera ist ihr zweites Standbein. Sie kann sich noch sehr gut an den Moment der Zusage erinnern: "Ich habe damals noch in einer Klinik als Ärztin gearbeitet und bekam den Anruf meiner Agentin. Natürlich habe ich mich riesig über die Zusage gefreut."

Katharina Scheuba (30) ist schon vor einer Weile als Maxi Neubach in der Telenovela aufgetaucht. "An der Maxi hat mich sofort fasziniert, dass sie wie ich auch Ärztin ist. Das wollte ich schon immer einmal spielen", erzählt die Schauspielerin.

Scheuba und Reichert spielen das mittlerweile 21. Traumpaar der Serie. "Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Dimensionen des Ganzen begriffen habe, weil ich noch nie eine Daily oder ein Projekt über so einen langen Zeitraum gedreht habe", so der 32-Jährige.

Doch von diesem Schlag erholen sich sowohl Katharina als auch Maxi schnell, denn Henry Sydow verdreht ihnen am Fürstenhof ordentlich den Kopf. Elias Reichert (32) spielt den neuen Traummann. Er kommt als guter Freund von Vincent Ritter (Martin Walde, 37) ins fiktive Bichlheim.

Krista Birkner (57) treibt als Henrys Mutter ab Dezember ihr Unwesen am Fürstenhof. © imago/Sven Simon

Die beiden schätzen sich glücklich, dass sie erfahrene Kollegen an ihrer Seite haben, so wie Krista Birkner (57). Sie mischt als Sophia Wagner und Mutter von Henry den Fürstenhof ordentlich auf.

"Krista ist wie unsere Set-Mama. Sie ist nicht nur eine wunderbare Kollegin, sondern auch wundervolle Freundin geworden. Sie hat so gar nichts mit ihrer Rolle gemein, spielt es aber brillant", findet Katharina Scheuba.

"Sophia hat diese klare, böse Seite, aber auch diese unabdingbare Liebe zu ihrem Kind - eine weiche, warme Seite", erklärt Birkner. "Die Liebe zum Kind verbindet mich sehr mit ihr. Ich bin selbst Mutter und liebe mein Kind unbeschreiblich. Dafür würde ich durchs Feuer gehen und alles tun. Sophia ist in dieser Hinsicht genauso. Aber 90 Prozent von ihr sind mir fremd."

Die Schauspielerin freut sich besonders über ihren Serien-Sohn. "Elias und ich sind ein Herz und eine Seele. Wir passen so gut zusammen. Das ist einfach perfekt gecastet. Es fühlt sich so an, als wäre er wirklich mein Sohn."