Sommerpause bei "Sturm der Liebe": So lange bleibt der Fürstenhof geschlossen!

München - Schlechte Nachrichten für die Fans von " Sturm der Liebe ": Die ARD-Serie geht in eine lange Sommerpause.

"Drei Monate sind viel zu lange", entrüstet sich einer Zuschauerin in einem Kommentar auf Instagram .

Ab dem heutigen 21. Mai schließt der "Fürstenhof", teilte der Sender am Dienstag mit. Online meldete sich Alfons (Sepp Schauer, 74) vom Hotelempfang und machte die Zuschauer auf die Programm-Änderung aufmerksam.

So werden auf dem SdL-Instagram-Kanal zum Beispiel Gewinnspiele veranstaltet und Outtakes vom Dreh gezeigt. Ob das die Fans vertrösten kann? Immerhin mussten die Zuschauer gerade erst verkraften, dass Folgen in Zukunft nur noch rund halb so lang sind!

Nach einer so langen Pause werden sich Fans aber wohl freuen, dass die Sendung überhaupt weiterhin produziert wird - auch wenn sie nur noch 24 Minuten dauert.