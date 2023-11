"Sturm der Liebe": Neue Hauptdarstellerin am "Fürstenhof" eingetroffen

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " lernen die Zuschauer die neue Hauptdarstellerin der kommenden Staffel kennen: Nicoles Tochter Ana!

Markus (Timo Ben Schöfer, 57) und Katja (Isabell Stern, 40) wollen zu einer Ausstellung nach München - doch es gibt ein Problem. © ARD/WDR / Christof Arnold

Greta (gespielt von Laura Osswald, 41) erzählt Noah (Christopher Jan Busse, 33) von ihrem Streit mit Alexandra (Daniela Kiefer, 49).

Der spricht seine Mutter darauf an - obwohl Greta um seine Verschwiegenheit gebeten hatten. Wie reagiert Alexandra auf die Konfrontation?

Derweil erfährt Markus (Timo Ben Schöfer, 57), dass Katja (Isabell Stern, 40) einen bestimmten Maler bewundert, der gerade eine Ausstellung in München hat. Leider ist die Eröffnung bereits ausverkauft - kann Portier Alfons (Sepp Schauer, 73) ihm helfen? Was Markus nicht weiß: Alfons hat bereits Karten für sich und Hildegard (Antje Hagen, 84) organisiert.

Nicole (Dionne Wudu, 41) bekommt besucht von ihrer Tochter Ana (Soluna-Delta Kokol, 25). Um die Operation ihres Pferdes nach einem schweren Reitunfall bezahlen zu können, möchte sich Ana in Bichlheim etwas dazuverdienen. Das Studiengeld ihrer Mutter hat sie nämlich bereits alles ausgegeben.

Was Nicole von der Sache hält, sehen die Zuschauer am heutigen Freitag um 15.10 Uhr in der ARD.