"Sturm der Liebe": Deshalb kündigt Alexandra Yvonne die Freundschaft

München - München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " kommt ein Geheimnis ans Licht, das eine Beziehung zerstört.

Alexandra (Daniela Kiefer, 50, l.) und Yvonne (Tanja Lanäus, 52) landen nach einem Streit im See. © ARD/WDR / Christof Arnold

Alexandra (gespielt von Daniela Kiefer, 50) weiß von Yvonnes (Tanja Lanäus, 52) Nacht mit Christoph (Dieter Bach, 59). Am See eskaliert die Lage zwischen den Frauen - und tief verletzt kündigt Alexandra Yvonne die Freundschaft!

Völlig durch den Wind läuft Alexandra Tom (Milan Marcus, 37) in die Arme: Sie vertraut sich ihm an und bittet ihn um einen Gefallen. Ihre spätere Begegnung mit Christoph endet hingegen nicht so harmonisch - sondern mit einer saftigen Ohrfeige!

Katja (Isabell Stern, 41) schlägt Markus (Timo Ben Schöfer, 59) vor, Vincent (Martin Walde, 36) als Leiter des Gestüts am "Fürstenhof" einzusetzen. Werner (Dirk Galuba, 83) hat dafür eine Bedingung, die Markus nicht gefallen wird.

Nach Theos (Lukas Leibe, 33) Abmahnung zieht er sich verzweifelt an den See zurück. Dort kommt es zu einer unerwarteten Annäherung.