"Sturm der Liebe": Nicole kann nicht fassen, was ihr Alexandra vorwirft

Alexandra (Daniela Kiefer, 49, l.) macht Nicole (Dionne Wudu, 41, r.) eine harsche Ansage. © ARD/WDR / Christof Arnold (2)

Nicole (gespielt von Dionne Wudu, 41) erfährt, dass aus dem "Café Liebling" ein Waschsalon werden soll. Ist das ihre große Chance? Lange schon träumt sie davon, sich selbstständig zu machen und ein eigenes Café zu eröffnen.

Ihre Loyalität zu Alexandra (Daniela Kiefer, 49) hält sie zunächst zurück.

Als sie von ihrer alten Freundin dann eine gepfefferte Ansage bekommt, überdenkt Nicole ihre Prioritäten.

Otto (Maurice Lattke, 24) will Valentinas (Aylin Ravanyar, 26) Herz gewinnen. Er setzt auf ihre Hilfsbereitschaft und tut so, als wäre er in den See gefallen. Durch seine vermeintliche Verletzung kommen sich die beiden tatsächlich näher.

Doch was, wenn die Lüge ans Licht kommt?