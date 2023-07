"Sturm der Liebe": Alfons meldet sich mit Botschaft an die Fans

Chefportier Alfons (Sepp Schauer, 74) ist seit der ersten Folge bei "Sturm der Liebe" dabei. © ARD/Ann Paur

"Schon sind zwei Wochen Sendepause vorbei", erklärte Alfons in einem Video auf Instagram.

Das bedeutet, dass die Fans der ARD-Telenovela nur noch eine Woche warten müssen, bis es wieder neue Folgen "Sturm der Liebe" gibt.

"Wie schnell eine Woche rumgeht, dass wissen wir doch alle", hält Alfons die Stimmung hoch und freut sich, die Zuschauer ab dem 25. Juli wieder in der Lobby des "Fürstenhofs" begrüßen zu dürfen.

"Diese eine Woche werden wir Fans auch noch überstehen! Aber ich freue mich sehr auf die neuen Folgen!", freut sich ein Follower auf Instagram. "Bin total auf Entzug!", stellt ein Zuschauer fest. "Wird Zeit, gibt ja sonst nur Schrott im Fernsehen", kann es ein anderer kaum erwarten.

Wie die Zeit im Nu vergeht, weiß ein anderer Fan: "Halleluja, freue mich schon riesig! Überbrücke die Zeit mit den alten Teilen in One. Hat auch was".