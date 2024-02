"Sturm der Liebe": Ana entdeckt Vincents dunkles Geheimnis

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " sorgt ein Neuzugang in Bichlheim für Wirbel zwischen Ana und Vincent.

Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) lernt eine Frau kennen, die ihr Leben verändern wird. © ARD/WDR / Christof Arnold

Weil Ana (gespielt von Soluna-Delta Kokol, 26) mit Vincent (Martin Walde, 36) so glücklich ist, will sie sich zum Fernstudium anmelden, um in Bichlheim bleiben zu können.

Vincent ist hellauf begeistert von dieser Idee - doch dann trifft Ana plötzlich auf eine Frau, die alles verändern könnte: Natalie Junghans (Teresa Klamert, 31) teilt mit Vincent eine gemeinsame Vergangenheit - doch warum ist sie wirklich an den "Fürstenhof" gekommen?

Nachdem Werner (Dirk Galuba, 83) seinen Prozess verloren hat, glaubt Markus (Timo Ben Schöfer, 59) am Ziel zu sein: Das Hotel soll an den Milliardär Steven Cross (Tobias Schneider, 41) verkauft werden. Derweil blickt Christoph (Dieter Bach, 59) dem Ende des Hotels wehmütig entgegen: Wie soll er das dem Personal mitteilen?

Yvonne (Tanja Lanäus, 52) will den Diebstahl von Caspar (Andreas Hagl, 23) geheim halten, weil sein Schicksal sie berührt. Als sie dann mitbekommt, wie er sich an der Currywurstbude um einen Job bemüht, kommt sie auf eine Idee.

Ob sich ihr Einsatz lohnt, sehen die Zuschauer am heutigen Donnerstag um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, liest Du unten.