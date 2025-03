"Sturm der Liebe" fliegt aus dem Programm: Das ist der Grund

Larissa (Vivien Wulf, 31, l.) will sich nicht auf Sophias (Krista Birkner, 58) Plan einlassen. © ARD/WDR / Christof Arnold

Von Mittwoch bis Freitag zeigt die ARD die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften aus Trondheim.

Eine neue Folge "Sturm der Liebe" gibt es damit erst wieder am 10. März. Hier liest Du bereits jetzt, was Dich dann in Bichlheim erwartet.

Larissa (gespielt von Vivien Wulf, 31) will Henry (Elias Reichert, 33) nicht durch eine List verführen. Trotzdem hält Sophia (Krista Birkner, 58) weiter an ihrem Plan fest und will die beiden in der Almhütte verkuppeln.

Larissa hat jedoch ihre eigene Agenda und lotst stattdessen Maxi (Katharina Scheuba, 31) zum Treffpunkt.

Bei ihrem Anblick kann Henry nicht anders: Er macht ihr ein Liebesgeständnis!