"Sturm der Liebe": Davon ist Robert völlig überrumpelt

München - In der aktuellen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " bringt sich Valentina in Gefahr und Erik verliert die Fassung.

Robert (Lorenzo Patané, 45) versteht nicht, warum Valentina (Aylin Ravanyar, 26) plötzlich so ausflippt. © ARD/WDR / Christof Arnold

Valentina (gespielt von Aylin Ravanyar, 26) hat erfahren, dass Noah (Christopher Jan Busse, 33) sie gegenüber Greta (Laura Osswald, 41) als "kleines Mädchen" beschrieben hat.

Ihren Frust lässt sie zunächst am nichts ahnenden Robert (Lorenzo Patané, 45) aus. Später konfrontiert sie Noah mit der verletzenden Aussage.

Werner (Dirk Galuba, 82) bekommt mit, dass Valentina nicht gut drauf ist und möchte sie mit einer Reitstunde aufheitern. Doch dann unternimmt Valentina ohne sein Wissen einen Ausritt ins Gelände.

Als Noah sich dann bei ihr entschuldigen will, trifft er am Gestüt nur ihr Pferd an - doch keine Valentina! Was ist im Wald passiert?

Indes ist Alexandra (Daniela Kiefer, 49) unschlüssig: Sie kämpft mit einem schlechten Gewissen und will Markus (Timo Ben Schöfer, 57) vermitteln, dass der Seitensprung nur ein Ausrutscher war. Nimmt Markus ihr die Reue ab?