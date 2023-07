"Sturm der Liebe"-Hammer: Julian und Leander prügeln sich wegen Eleni!

Leander (Marcel Zuschlag, 30, M.) trifft es, Eleni (Dorothée Neff, 35, l.) verliebt mit Julian (Tim Borys, 32, r.) herumalbern zu sehen. © ARD/WDR/Christof Arnold

"Prügeleien, zerbrochenes Geschirr und wilde Partynächte - in diesem Best-of Backstage-Clip nehmen wir euch mit zu den zahlreichen Szenen und Kulissen am 'Sturm der Liebe'-Set. Viel Spaß", schreibt der Sender zu dem Video "Best-of Backstage: Hinter den Kulissen von 'Sturm der Liebe'", das seit Mittwoch in der ARD-Mediathek abrufbar ist.

"Sturm der Liebe"-Fans kriegen in dem knapp fünfminütigen Clip Einblicke, wie die Dreharbeiten am Set der ARD-Serie ablaufen.

Dabei lernt der Zuschauer auch ein paar Tricks der TV-Macher: So kommt in einer Szene ein sogenannter Green Screen zum Einsatz. Der einfarbige, grüne Hintergrund, vor dem der Darsteller spielt, kann im Anschluss in der Postproduktion in einen beliebigen Hintergrund verändert werden.

Gleich zu Beginn des Videos, wird auch eine noch nicht ausgestrahlte Szene gezeigt, die es in sich hat: Zwischen Julian (Tim Borys, 32) und Leander (Marcel Zuschlag, 30) fliegen die Fetzen!

Die beiden streiten offenbar um Eleni (Dorothée Neff, 35). "Sie wird mich heiraten! Und ich bin der Vater ihrer Kinder! Klar?", stellt Julian darin gegenüber Leander klar.

Und dann fliegen die Fäuste zwischen den beiden Hähnen!