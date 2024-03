"Sturm der Liebe": Helene riskiert alles, um das Hotel zu retten

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " wird Markus entlarvt und das Schicksal des "Fürstenhofs" wird entschieden.

Helene (Sabine Werner, 63) wird beinahe von Markus (Timo Ben Schöfer, 59) erwischt. © ARD/WDR / Christof Arnold

Helene (gespielt von Sabine Werner, 63) entdeckt weitere Hinweise darauf, dass Markus (Timo Ben Schöfer, 59) ein falsches Spiel treibt.

Zusammen mit Nicole (Dionne Wudu, 41), Hildegard (Antje Hagen, 85) und Alfons (Sepp Schauer, 74) sucht sie im Hotel nach dem wertvollen Wandgemälde von Anton Hagen.

Derweil startet der Notartermin, an dem das Schicksal des Hotels entschieden wird: In einem Wettlauf gegen die Zeit muss der Verkauf verhindert werden!

Vincent (Martin Walde, 36) hofft, dass er schnell und unkompliziert von Natalie (Teresa Klamert, 31) geschieden wird. Eine Überraschung macht ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung: Statt abzureisen, zieht Natalie am Ende bei Vincent ein! Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) ist verständlicherweise irritiert.

Was das für ihre Beziehung heißt, sehen die Zuschauer am heutigen Montag um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, liest Du unten.