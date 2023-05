"Sturm der Liebe": Alfons plant eine besondere Überraschung

München - In der aktuellen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " rückt die Ankunft von Vanessas Baby immer näher und auch an anderer Stelle freut man sich auf Nachwuchs.

Max (Stefan Hartmann, 32, l.) und Alfons (Sepp Schauer, 73, M.) haben eine Überraschung für Vanessa (Jeannine Gaspár, 30). © ARD/WDR / Christof Arnold

Vanessa (gespielt von Jeannine Gaspár, 30) hat für ihr Baby eine neue Wiege gekauft. Sie ahnt nicht, dass sie damit Alfons (Sepp Schauer, 73) Plan zunichtemacht - der wollte ihr nämlich selbst eine schreinern.

Alfons weiht Max (Stefan Hartmann, 32) ein und bittet ihn darum, die Wiege unter einem Vorwand zurückzuschicken - doch Vanessa sieht das partout nicht ein! Muss er die Überraschung nun kaputt machen?

Beinahe wäre Valentina (Aylin Ravanyar, 26) hinter die heimliche Affäre von Greta (Laura Osswald, 41) und Noah (Christopher Jan Busse, 33) gekommen. Das gibt Greta zu denken. Als sie dann auch noch einen Streit zwischen Christoph (Dieter Bach, 59) und Markus (Timo Ben Schöfer, 57) mitbekommt: Da ihr Chef ein Saalfeld und ihr Liebhaber ein Schwarzbach ist, befürchtet sie Teil der Familienfehde zu werden.

Florian (Arne Löber, 30) bekommt schlechte Nachrichten: Laut Doc Michael (Erich Altenkopf, 53) könnte seine damalige Tabletten-Therapie tatsächlich Auswirkungen auf seine Zeugungsfähigkeit haben. Die Aussicht auf eine natürliche Schwangerschaft ist damit gering. Als Alternative bleibt eine teure künstliche Befruchtung - doch dafür fehlt Florian und Maja (Christina Arends, 31) das Geld.

Als er ihr die Neuigkeit überbringen will, hat sie ebenfalls etwas mit ihm zu besprechen. Was das ist, sehen die Zuschauer am Montag (15. Mai) um 15.10 Uhr im Ersten.