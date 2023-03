Aufruhr bei "Sturm der Liebe": Fürstenhof-Doc Michael steht vor dem Aus

München - In der aktuellen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " sieht Michael seinen Ruf dauerhaft geschädigt.

Michael (Erich Altenkopf, 53) muss dem Ende seine Karriere entgegenblicken, wenn sich die Sache mit Valentina nicht klärt. © ARD/WDR / Christof Arnold

Erik (gespielt von Sven Waasner, 43) merkt, dass er Ulrike Dremel (Genoveva Mayer, 41) nicht einfach so verführen kann. Er muss seinen Plan also ändern und auf anderem Weg an das Geld kommen.

Die einzige Alternative ist, dass Erik seine Schulden persönlich bei Krüger abarbeitet. Yvonne gefällt das gar nicht und so beschließt sie Erik zu helfen, seine Abmachung mit Herrn Dremel doch noch zu erfüllen.

Alexandras (Daniela Kiefer, 49) Erzählung von früher berührt Eleni (Dorothée Neff, 35) sehr. Doch warum hängt ihre Mutter dann immer noch so an Christoph (Dieter Bach, 59)? Schließlich hat er sie damals einfach sitzen lassen. Mit Leander (Marcel Zuschlag, 30) würde ihr selbst so etwas nie passieren - da ist sich Eleni sicher!

Valentina (Aylin Ravanyar, 26) kann nicht fassen, dass Michael (Erich Altenkopf, 53) ihretwegen beurlaubt wurde. Sie versucht herauszufinden, wer ihn verpetzt hat. Zunächst hat sie keinen Erfolg - doch dann erhält sie einen entscheidenden Hinweis.

Wer hinter dem Verfahren gegen Michael steckt, sehen die Zuschauer am Freitag (10. März) um 15.10 Uhr im Ersten.