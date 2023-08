"Sturm der Liebe": Mit diesem Geständnis gefährdet Eleni ihre Beziehung

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " bekommt Eleni wegen ihrer Ehrlichkeit ein Problem.

Eleni (Dorothée Neff, 35) will ehrlich gegenüber Julian (Tim Borys, 32) sein, doch dabei richtet sie mehr Schaden an. © ARD/WDR / Christof Arnold

Nicole (gespielt von Dionne Wudu, 41) hilft Alexandra (Daniela Kiefer, 49) bei einem anstehenden Event, trotz ihrer vielen Arbeiten im Café.

Ihre Hilfsbereitschaft geht prompt zulasten ihres Traums, denn in all dem Trubel vergisst sie einige Café-Angelegenheiten zu regeln. Als Alexandra dann erneut davon ausgeht, dass Nicole alles stehen und liegen lässt, platzt ihr der Kragen.

Valentina (Aylin Ravanyar, 26) erkundigt sich bei Greta (Laura Osswald, 41), warum sich Noah (Christopher Jan Busse, 33) und Otto (Maurice Lattke, 24) streiten. Greta warnt sie davor, dass Otto sie nur ausnutzen will. Als er dann Valentina auf ein VIP-Event begleitet, interessiert er sich vor allem für die imposante Gästeliste. Hatte Greta mit ihrer Warnung recht?

Eleni (Dorothée Neff, 35) gesteht Julian (Tim Borys, 32), dass ihre Gefühle für ihn wohl nicht so stark sind wie seine. Als er daraufhin über die Zukunft ihrer Beziehung reden will, befürchtet sie, dass er Schluss machen will.

Max (Stefan Hartmann, 32) und Imani (Belina Mohamed-Ali, 32) werden hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Sie kann die Anrufe ihres Verlobten nicht länger ignorieren. Dass sie die Beziehung beendet ist klar, doch sie hat Angst einen Freund und ihre Familie dadurch zu verlieren.

Ob ihre Sorge gerechtfertigt ist, sehen die Zuschauer am heutigen Freitag um 15.10 Uhr im Ersten.