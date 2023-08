"Sturm der Liebe": Eleni in Sorge - was hat dieser Fund zu bedeuten?

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " begeht Otto einen folgenschweren Fehler und Markus wird panisch.

Eleni (Dorothée Neff, 35) macht sich Sorgen: Wer steckt hinter der Vergiftung der Quelle? © ARD/WDR / Christof Arnold

Der ominöse Gast am "Fürstenhof" stellt sich als Bernd Brandt (Julian Felix Haberler, 31) heraus. Er ist es, der Otto (Maurice Lattke, 24) in den Ruin getrieben hat. Außerdem zettelte er den Überfall auf Otto an.

Bei seinem Besuch in Bichlheim gibt sich Brandt versöhnlich und zahlt die Schulden zurück, die Otto seinetwegen hat.

Dieser lässt sich um den Finger wickeln: Da er dringend einen Geschäftspartner sucht, nimmt er Brandts Angebot, zu investieren, dankbar an.

Valentina (Aylin Ravanyar, 26) hat ihre Bedenken und hält es für eine schlechte Idee, Brandt so schnell zu vertrauen.

Als sie Otto ihre Zweifel schildert, kommt es zum Streit.