"Sturm der Liebe": Dieser Hotel-Gast entpuppt sich als Erzfeind

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " kommt Eleni einem Geheimnis auf die Spur und ein Gast wirbelt den "Fürstenhof" auf.

Eleni (Dorothée Neff, 35) macht an der Quelle eine interessante Entdeckung. © ARD/WDR / Christof Arnold

Julian (Tim Borys, 32) konnte doch noch das ganze Video von der Quelle im Wald sehen. Markus (Timo Ben Schöfer, 57) beschwört ihn, nichts über seine Anwesenheit zu verraten. Wird Julian dichthalten?

Eleni (Dorothée Neff, 35) will derweil herausfinden, was Leander im Wald gemacht hat. Als sich die beiden im Wald treffen, rückt Leander mit der Wahrheit heraus: Er hat ihre Kette dort weggeworfen. An der Quelle macht Eleni dann eine Entdeckung, die einen Hinweis auf den Giftmischer gibt.

Derweil bekommt Markus Zugriff auf das verräterische Video in der Cloud.

Nachdem er es gelöscht hat, glaubt er endlich in Sicherheit zu sein. Doch es gibt einen weiteren Beweis gegen ihn.