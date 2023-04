"Sturm der Liebe": Letzte Folge mit André - er verlässt den Fürstenhof für immer!

Gerry (Johannes Huth, 33) und Shirin (Merve Çakir, 28) finden alles Mögliche - nur nicht ihren Ring. © ARD/WDR / Christof Arnold

Valentina und Leander wurden von Werner und Robert (Lorenzo Patané, 45) mit derselben Aufgabe betraut: die Planung des Frühlingsfests! Gemeinsam wollen sie nun daran arbeiten und sich gegenseitig eine Stütze sein.

Als Noah (Christopher Jan Busse, 33) dann Valentina wegen seines Vaters um Rat fragt, schöpft sie sofort wieder Hoffnung. Außerdem beißt Noah bei Greta (Laura Osswald, 41) derweil auf Granit: Sie befürchtet Konsequenzen durch Robert, wenn sie sich mit Noah einlässt. Würde Valentina nicht viel besser zu ihm passen?

Doch Noah will davon nichts wissen und macht Greta klar, dass er Valentina für ein kleines Mädchen hält. Dabei ahnt er nicht, wer ihm dabei zuhört.

Werner ist nach Andrés Abreise sehr geknickt. Die Sonnbichlers laden ihn deshalb zu einem Schafkopfabend ein. Doch ist das wirklich eine Alternative zu den Schachpartien mit seinem Bruder?

Gerry will Shirin beruhigen, da er den Ehering an sich genommen hat - doch just in diesem Moment fällt ihm auf, dass auch er den Ring verloren hat! Ein Suchkommando soll das Schmuckstück wiederfinden.

Alle neuen Folgen von "Sturm der Liebe" können bereits vorab online in der ARD-Mediathek gestreamt werden.