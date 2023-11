"Sturm der Liebe": Nicole kann nicht fassen, was Michael ihr da vorwirft!

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " verdreht ein Neuzugang Markus den Kopf, und Leander bekommt einen wichtigen Anruf.

Michael (Erich Altenkopf, 53) bemerkt, dass Nicole (Dionne Wudu, 41) Tabletten schluckt. Was hat es damit auf sich? © ARD/WDR / Christof Arnold

Werner (gespielt von Dirk Galuba, 82) freut sich über den Besuch seiner Bekannten Katja Neubach (Isabell Stern, 40) am "Fürstenhof".

Sie hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, glaubt aber immer noch an die große Liebe. Gleich zu Beginn läuft ihr bei einem Spaziergang ausgerechnet Markus (Timo Ben Schöfer, 57) über den Weg. Ein überraschendes Gewitter bringt die beiden näher zusammen.

Eleni (Dorothée Neff, 35) und Leander (Marcel Zuschlag, 30) bereiten ihre Hochzeit in Bichlheim vor, da bekommt Leander einen Anruf aus Afrika: Er hat die Chance auf einen tollen Job - müsste aber bereits in zwei Wochen in Tansania anfangen! Fällt die Hochzeit nun flach?

Michael (Erich Altenkopf, 53) sorgt sich weiterhin um Nicole (Dionne Wudu, 41). Als er ins Café kommt, sieht er, wie sie eine Tablette schluckt - ist das wirklich nur ein harmloses Mittel gegen Kopfschmerzen? Michael hat einen schlimmen Verdacht.

Wie Nicole auf seine Befürchtungen reagiert, sehen die Zuschauer am heutigen Freitag um 15.10 Uhr in der ARD.