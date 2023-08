"Sturm der Liebe": Otto sorgt mit diesem Geständnis für Verwirrung

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " bekommt Otto eine Abfuhr und Leander überdenkt seine Prioritäten.

Die Krebsdiagnose hat Yvonnes (Tanja Lanäus, 51) Augen geöffnet: Ab jetzt will sie ihr Leben nur noch genießen. Ihrem Arzt Michel (Erich Altenkopf, 53) geht sie deshalb möglichst aus dem Weg.

Valentina (Aylin Ravanyar, 26) weiß nicht so recht, was sie von Ottos (Maurice Lattke, 24) Liebesgeständnis halten soll: Einerseits fühlt sie sich überrumpelt, andererseits aber auch geschmeichelt.

Nicole (gespielt von Dionne Wudu, 41) hat Zoff mit Robert (Lorenzo Patané, 45): Sie muss die Preise im Café anheben. Auch Lieferungen an den "Fürstenhof" werden damit teurer werden. Als Robert schließlich das Gespräch mit Nicole suchen will, passiert etwas Ungeplantes.

Erik (Sven Waasner, 43) ist überrascht vom neuen Lebensstil seiner Freundin. Als er jedoch die Rechnung für ihre neuen Schuhe sieht, kann er nicht mehr an sich halten.

Auf den Rat von Valentina hin will Leander (Marcel Zuschlag, 30) Beziehungen entspannter angehen. Als er jedoch mitbekommt, wie glücklich Imani (Belina Mohamed-Ali, 32) und Max (Stefan Hartmann, 32) zusammen sind, erkennt er, was er wirklich vom Leben will.

Wie es mit seinem Traum weitergeht, sehen die Zuschauer am heutigen Dienstag um 15.10 Uhr im Ersten. Alle aktuellen Folgen kannst Du bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.