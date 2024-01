31.01.2024 07:52 "Sturm der Liebe": Was Vincent hier beobachtet, macht ihn fassungslos

In der aktuellen Folge der ARD-Serie "Sturm der Liebe" machen Erik und Vincent Beobachtungen, die es in sich haben. Was heißt das für das "Fürstenhof"-Team?

Von Friederike Hauer

München - München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" haben zwei geheime Beobachtungen weitreichende Folgen für die Bewohner von Bichlheim. Erik (Sven Waasner, 44, r.) beobachtet Yvonne (Tanja Lanäus, 52) und Christoph (Dieter Bach, 59). © ARD/WDR / Christof Arnold Erik (gespielt von Sven Waasner, 44) beobachtet wie sich Yvonne (Tanja Lanäus, 52) und Christoph (Dieter Bach, 59) umarmen. Das schürt sein Misstrauen. Er will der Versuchung widerstehen - doch als Yvonnes Handy vor ihm liegt kann er nicht an sich halten und sucht darin nach verräterischen Hinweisen auf eine Affäre. Tom (Milan Marcus, 37) will mehr Zeit mit Alexandra (Daniela Kiefer, 50) verbringen. Dass er ihr immer wieder Blumen schickt, kommt bei Alfons (Sepp Schauer, 74) nicht gut an - als Chauffeur sollte er sich professionell verhalten! Bei einer gemeinsamen Fahrt mit seiner Angebeteten bekommt Tom dann eine bittere Abfuhr. Ist er zu weit gegangen? Sturm der Liebe "Sturm der Liebe": Deshalb kündigt Alexandra Yvonne die Freundschaft Katja (Isabell Stern, 41) will sich nicht länger mit Markus (Timo Ben Schöfer, 59) streiten. Sie verspricht, in Zukunft alle Karten auf den Tisch zu legen. Was sie nicht weiß: Markus hat selbst ein schlechtes Gewissen, weil er nicht ehrlich ist und seine nächste Intrige hinter ihrem Rücken plant. Drama am "Fürstenhof": Wird diese Knutscherei Philipp zum Verhängnis? Vincent (Martin Walde, 36) sieht den Kuss von Philipp (Robin Schick, 30) und Zoe (Lily Lück, 23). © ARD/WDR / Thomas Neumeier Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) und Vincent (Martin Walde, 36) haben sich nicht geküsst, weil sie im letzten Moment einen Rückzieher gemacht hat. Derweil erfährt Wilma (Birgit Koch, 74), dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Sie will sich vor ihrem Ende unbedingt mit ihrem Großneffen Philipp (Robin Schick, 30) versöhnen. Als der das mitbekommt, denkt er natürlich wieder nur an das Testament. Überschwänglich küsst er Zoe (Lily Lück, 23) und ahnt nicht, dass ihn Vincent dabei beobachtet. Weiß Ana, dass zwischen den beiden etwas läuft? Sturm der Liebe "Sturm der Liebe": Alfons muss Hildegard ein Geständnis machen Ob er ihr von seiner Entdeckung berichtet, sehen die Zuschauer am 31. Januar um 15.10 Uhr im Ersten. Die Folgen der aktuellen Staffel kannst Du bereits vorab online in der ARD-Mediathek anschauen.

Titelfoto: ARD/WDR / Thomas Neumeier