"Sturm der Liebe": Damit hat Werner nicht gerechnet

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " sorgt ein Neuzugang für Aufregung und ein möglicher Abschied für Ärger.

Beim Abschiedsessen mit Valentina (Aylin Ravanyar, 26) haben die Eltern von Otto (Maurice Lattke, 24, 2.v.r.) eine Überraschung parat. © ARD/WDR / Christof Arnold

Die kleine Lina Stephan (gespielt von Lotta Jauch, 8) ist zu Gast am "Fürstenhof". Sie ist die Enkelin eines alten Schulfreundes von Werner (Dirk Galuba, 82) und sorgt prompt für Wirbel.

Lale (Yeliz Simsek, 33) soll eigentlich auf die Kleine aufpassen. Als sie verhindert ist, bietet sich Theo (Lukas Leibe, 32) an. Er will mit ihr einen Ausflug in den Wald unternehmen - doch Lina hat andere Pläne: Sie schaut lieber eine Serie auf ihrem Tablet.

Lale fühlt sich bestätigt: Theo ist einfach nicht zuverlässig. Ausgerechnet unter ihrer Aufsicht verschwindet das Mädchen dann aber plötzlich wie vom Erdboden. Da ist Theo zu Stelle und beeindruckt Lale mit einer neuen Seite an sich.

Nach der Versöhnung mit ihrem Sohn Otto (Maurice Lattke, 24) verlassen Anne (Petra Preuß, 51) und Hubertus von Arnsberg (Lars Krone, 55) das Hotel wieder. Beim Abschied bekommt Otto überraschend eine Marketingposition im Familienunternehmen in Brüssel angeboten.