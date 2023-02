"Sturm der Liebe"-Shirin im Krankenhaus: Kann sie endlich wieder sehen?

München - In der aktuellen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " plant Christoph seinen nächsten Schritt gegen Markus und Shirin erwacht nach ihrer Operation.

Gerry steht Shirin (Merve Çakir, 28) nach ihrer Operation bei. © ARD/WDR / Christof Arnold

Christoph (gespielt von Dieter Bach, 59) intrigiert weiter gegen Markus (Timo Ben Schöfer, 57). Er weist Krüger (Thorsten Nindel, 58) an, die Anwälte zu manipulieren, um so den Prozessausgang zu beeinflussen.

Doch zu Christophs Überraschung muss er sich gar nicht die Hände schmutzig machen: Markus' Anwältin macht von alleine einen Fehler. Ist er Markus damit ein für alle Mal los?

Eleni (Dorothée Neff, 35) und Leander (Marcel Zuschlag, 30) wollen Zeit zu zweit genießen. Doch sie haben die Rechnung ohne Yvonne (Tanja Lanäus, 51) gemacht. Die sucht Zuflucht in der WG und muss nach einem Streit mit Erik (Sven Waasner, 43) von Eleni umsorgt werden. Leander will die romantischen Pläne trotzdem nicht aufgeben. Was lässt er sich einfallen?

Alfons (Sepp Schauer, 73) reißt sich zusammen und gibt seiner Hildegard (Antje Hagen, 84) zuliebe alles beim Flamenco-Kurs. Leichter gesagt, als getan - die beiden müssen zu Hause weiter üben und finden dort ein überraschendes Publikum.

Shirin (Merve Çakir, 28) hat sich der riskanten Augen-Operation unterzogen. Gerry (Johannes Huth, 33) weicht nicht von ihrer Seite. Hat sich der Eingriff gelohnt und Shirin ihr Augenlicht zurückgegeben?

Eine neue Folge "Sturm der Liebe" läuft am Freitag, dem 24. Februar, um 15.10 Uhr im Ersten. Hier liest Du wie es nächste Woche weitergeht.