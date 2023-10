26.10.2023 06:00 934 "Sturm der Liebe": Werner wird von schlechten Nachrichten überrumpelt

In der aktuellen Folge der ARD-Serie "Sturm der Liebe" will Robert seine Anteile am Luxushotel "Fürstenhof" in Bichlheim verkaufen.

Von Friederike Hauer

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" wird Julians Herz gebrochen und Noah droht über den Tisch gezogen zu werden. Eleni (Dorothée Neff, 35) und Leander (Marcel Zuschlag, 30) sind wieder vereint. © ARD/WDR / Christof Arnold Lale (gespielt von Yeliz Simsek, 33) ist am Boden zerstört, weil Theo (Lukas Leibe, 32) mit ihr Schluss gemacht hat. Derweil versucht Alfons (Sepp Schauer, 73) Theo ins Gewissen zu reden. War seine Entscheidung zu voreilig? Leander (Marcel Zuschlag, 30) und Eleni (Dorothée Neff, 35) sind endlich wieder vereint. Doch noch steht Julian (Tim Borys, 32) ihrer Beziehung im Weg. Es führt kein Weg daran vorbei: Eleni muss Julians Herz brechen. Greta (Laura Osswald, 41) bekommt mit, dass Verena (Laura Rauch, 36) auf Noah (Christopher Jan Busse, 33) steht und gerne mit ihm flirtet. Sturm der Liebe "Sturm der Liebe": Theo lässt sich zu einem schweren Fehler verleiten Eifersüchtig kann sie sich nicht für Noah freuen, als der ihr von seinem Jobangebot erzählt. Sie glaubt, dass Verena ihn nur als Möbel-Designer anwirbt, weil sie ihn attraktiv findet! Noah hofft hingegen, dass Verena sein Talent erkannt hat. Wer richtig liegt, sehen die Zuschauer am heutigen Donnerstag um 15.10 Uhr im Ersten. Achtung, Spoiler! So geht es in der nächsten Folge "Sturm der Liebe" weiter Werner (Dirk Galuba, 82) ist geknickt, als er erfährt, dass sein Sohn in Italien bleiben will. © ARD/WDR / Christof Arnold Werner (Dirk Galuba, 82) ist traurig, als er erfährt, dass Robert (Lorenzo Patané, 45) in Italien bleiben will, um dort ein Restaurant zu eröffnen. Dafür möchte er seine Anteile am "Fürstenhof" verkaufen. Christoph (Dieter Bach, 59) wittert seine Chance - kann Werner ihn noch rechtzeitig aufhalten? Noah freut sich über das Angebot von Verena. Er bittet Alexandra (Daniela Kiefer, 49), den Vertrag zu überprüfen, und hofft, dass sein künstlerisches Schaffen nicht beeinträchtigt wird. Alexandra entdeckt tatsächlich eine Klausel, die Noah nicht in den Kram passt. Dass er daraufhin den Job absagt, kann Greta nicht verstehen. Sturm der Liebe Peinlicher Vorfall bei "Sturm der Liebe": Theo verliert die Kontrolle! Leander und Eleni sind wieder zusammen. Alexandra nimmt derweil Leander das Versprechen ab, ihrer Tochter nie etwas von ihrem intriganten Verhalten nach Vronis Tod zu erzählen. Kann Leander endlich Frieden mit Alexandra schließen? Alle aktuellen Folgen kannst Du bereits vorab online in der ARD-Mediathek anschauen.

Titelfoto: ARD/WDR / Christof Arnold