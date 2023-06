Überraschung bei "Sturm der Liebe": Vanessa Mai kommt an den "Fürstenhof"

München - Am "Fürstenhof" in Bichlheim wird hoher Besuch erwartet: Sängerin Vanessa Mai (31) hat einen Gastauftritt bei " Sturm der Liebe ".

Hildegard (Antje Hagen, 84, l.) und Alfons (Sepp Schauer, 73, r.) nehmen Vanessa Mai (31) herzlich auf. © ARD/Christof Arnold

In Folge 4055 (voraussichtlicher Sendetermin: 19. Juni 2023) stattet Vanessa Mai dem Luxushotel einen Besuch ab.

Die Sängerin spielt sich selbst und mimt eine Auszeit von ihrer "Wolkenfrei"-Promotionstour. Als "langjähriger Gast" im Hotel kennt sie Hildegard (gespielt von Antje Hagen, 84) gut und freut sich schon auf deren Schweinsbraten.

"Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von 'Sturm der Liebe' verbringen zu dürfen", berichtet Vanessa Mai.

"Als Fan der Serie hatte ich mir vorgestellt, dass das Set eventuell kleiner wirkt und mir dadurch ein bisschen der Zauber genommen wird. Aber das war überhaupt nicht der Fall", erklärt sie begeistert. "Ich war total überwältigt, da es doch alles sehr echt wirkt. Ich habe den Besuch in Bichlheim sehr genossen."

Bevor Mai 2015 als Solokünstlerin durchstartete, sang sie in der Band "Wolkenfrei". Doch auch die Schauspielerei ist ihr nicht fremd: So hat Mai bereits unter anderem in der ARD-Serie "Morden im Norden" mitgespielt.