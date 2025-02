26.02.2025 06:10 Verbotene Leidenschaft bei "Sturm der Liebe": Vincent steht auf die Freundin seines Vaters

In der ARD-Serie "Sturm der Liebe" bahnt sich das nächste Drama an: Vincent verliebt sich in Katja, die Freundin seines Vaters!

Von Friederike Hauer

München - Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" können sich auf ein neues Liebesdreieck freuen. Denn Vincent und Katja fühlen sich wie magisch angezogen - doch Markus steht zwischen ihnen. Bei einem Ausflug kommen sich Katja (Isabell Stern, 42) und Vincent (Martin Walde, 37) näher. © ARD/WDR / Christof Arnold Katja (Isabell Stern, 42) ist eigentlich mit Markus (Timo Ben Schöfer, 60) glücklich. Doch als der einen gemeinsamen Ausritt absagen muss, bittet er seinen Sohn einzuspringen. Beim Ausflug mit Vincent (Martin Walde, 37) hat sie viel Spaß. Als sie ihr romantisches Picknick auspackt, holt sie jedoch das schlechte Gewissen ein. Vincent zieht sich zum Schwimmen im See aus und macht es Katja mit seinem Anblick noch schwerer. Die Luft knistert förmlich zwischen den beiden! Sturm der Liebe "Sturm der Liebe": Tragische Sehnsucht und neue Intrige - das erwartet Dich am Fürstenhof Als beide später zusammen im Fahrstuhl des Hotels stehen, können sie ihre Gefühle nicht länger unterdrücken: Es kommt zum leidenschaftlichen Kuss! Katja lässt sich hinreißen und ergreift dann erschrocken die Flucht - was hat sie nur getan? Drama am Fürstenhof: Markus bemerkt, dass ihm Vincent etwas verschweigt Zwischen Katja und Vincent knistert es. Dabei ist sie eigentlich mit seinem Vater zusammen! © ARD/WDR/Christof Arnold Vincent stellt fest: Er hat sich in die Freundin seines Vaters verliebt. Er will eine Woche Urlaub nehmen, um Abstand zur ganzen Sache zu bekommen. Markus bemerkt derweil, dass sein Sohn etwas verschweigt. Er fragt ausgerechnet Katja um Rat. Hier ist das Drama vorprogrammiert! Wie es mit den dreien weitergeht, siehst Du bei "Sturm der Liebe" um 15.10 Uhr im Ersten. Aktuelle Folgen sind vorab in der ARD-Mediathek abrufbar.

Titelfoto: ARD/WDR / Christof Arnold