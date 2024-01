"Das Supertalent": Zwei Sachsen mischen bei der neuen Staffel mit

Köln/Altenberg/Meißen - Am 27. Januar (20.15 Uhr) startet das RTL-"Supertalent" in die 16. Staffel. Gleich in der ersten Folge wollen zwei Sachsen die Jury um Dieter Bohlen (69) beeindrucken: Alexander Doghmani aus Altenberg und Anne Werner aus Meißen.