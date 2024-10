Täter hinterlassen Bekennerschreiben: Beliebte WDR-Figur aus Köln gekidnappt

Köln - Die Maus am WDR-Gebäude in Köln gilt als beliebtes Fotomotiv und Wahrzeichen der Stadt. Doch seit Dienstagmorgen fehlt von der orangen Figur jede Spur.

In der Kölner Innenstadt hat der WDR seinen Hauptsitz in unmittelbarer Nähe zum Kölner Dom. © Oliver Berg/dpa

Die "Kidnapper" haben nach Angaben von WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn (60) ein Schild hinterlassen, dass sich der Sender keine Sorgen machen solle.

"Vielleicht ist das lustig gemeint, aber ich glaube, nicht alle Kinder, die Maus-Fans sind, finden das lustig", sagte er - und appellierte an die unbekannten Täter, die Maus zurückzubringen.

"Also wir haben ja Humor. Wenn das Ganze ein Witz sein soll, hoffen wir auf eine gute Pointe", erklärte Schönenborn. "Aber im Ernst: Die Maus gehört unserem Publikum, und es ist nicht in Ordnung, sie zu kidnappen – egal, was man damit machen will."

Auf dem hinterlassenen Schild stand unter anderem auch: "Es geht mir gut und in ein paar Tagen bin ich wieder wohlbehalten zurück."