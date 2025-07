Jens Riewa ringt um Fassung: "Vergesst diese Menschen nicht"

Hamburg - Ausgerechnet an seinem Geburtstag plagte den Tagesschau -Sprecher ein Hexenschuss. Trotzdem denkt Jens Riewa (62) vor allem an seine Mitmenschen.

"Und viele arme Menschen, Bettler, sind auch im Sommer in dieser Stadt. Man hat ihnen angesehen, wie ... wie ...", stockte Riewa, atmete durch, kämpfte mit den Tränen. "Wie schwer es denen fällt, bei so einer Hitze um eine Spende zu bitten", setzte der Hanseat fort.

"Eine Geschichte muss ich noch loswerden, weil sie mir aufgefallen ist", sagte der Moderator. Am Mittwoch, als es bei 36 Grad wirklich heiß war, sei der 62-Jährige in Hamburg unterwegs gewesen.

Jens Riewa appellierte an seine Mitmenschen, Bedürftige besonders bei Hitze zu unterstützen. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Seine Berühmtheit sieht der Moderator allerdings nicht nur positiv. Er könne nicht mal in Ruhe eine Vernissage besuchen.



Um der Gerüchteküche gleich die Zutaten zu entziehen, kündigte der Sprecher an, dass er am Wochenende mit einer Frau mit Kinderwagen unterwegs sein werde.

"Die Frau ist glücklich verheiratet. Wir wollen uns nur was anschauen. Das nur mal vorbeugend. Also das ist wirklich schlimm in diesem Job", so Riewa.

Dabei hatte der Hamburger ganz beschwingt begonnen, von der Seriosität der Tagesschau war nichts zu sehen. "Guten Morgen, ihr lieben Zuckerschnuten. Wird mal wieder Zeit für ein Reel." Mit diesen Worten eröffnete der Sprecher seine Instagram-Story.

Mit "Zuckerschnuten" hat er nicht nur seine Follower betitelt, zuvor wurden während einer Live-Schalte auch schon seine Kollegen in Köln so begrüßt.

Das sorgte für etwas Verwunderung, wurde aber auch gleich vom 62-Jährigen erklärt. Er laufe auf Autopilot, weil ihn ausgerechnet am Geburtstag "der schlimmste Hexenschuss meines Lebens" erwischt habe.

Apropos Popularität: Sein Therapeut sah die Sendung und rief hinterher gleich mit einem Terminvorschlag an. Ein weiterer Pluspunkt für den Ruhm.